/627297/ننشر-نص-مشروع-قانون-التعليم-قبل-مناقشته-بمجلس-الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، في جلسته العامة، بعد غدٍ الأحد، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

قانون التعليم بمجلس الشيوخ وكان المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر. كما تم توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشة مشروع القانون المعروض للجهات الآتية، وزارة التربية والتعليم الفنى، ووزارة العدل، ووزار شئون المجالس النيابية. وينشر "دوت الخليج " نص مشروع القانون وجاء كالتالي:

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