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صور.. محافظ الشرقية يشيد بجهود أئمة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى

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مصطفى فراج 2021-04-16 13:58 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مع أئمة وقيادات الدعوة بالشرقية بحضور محافظ الشرقية بقصر ثقافة منيا القمح.

محافظ الشرقية ووزير الأوقاف

 

وقد أهدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة درع المحافظة، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة فى خدمة وعمارة بيوت الله عز وجل، ونشر الفكر الوسطى المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد، كما أهدى وزير الأوقاف، محافظ الشرقية كتاب الله عز وجل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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