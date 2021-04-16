صور.. محافظ الشرقية يشيد بجهود أئمة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مع أئمة وقيادات الدعوة بالشرقية بحضور محافظ الشرقية بقصر ثقافة منيا القمح.

وقد أهدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة درع المحافظة، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة فى خدمة وعمارة بيوت الله عز وجل، ونشر الفكر الوسطى المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد، كما أهدى وزير الأوقاف، محافظ الشرقية كتاب الله عز وجل.