صور.. تشييع جنازة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد من مسجد آل رشدان

جدة - نرمين السيد - شيعت الجماعة الصحفية، جنازة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، من مسجد آل رشدان بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وضياء رشوان نقيب الصحفيين.





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