الخارجية تنعى مكرم محمد أحمد: أسهم خلال مسيرته فى الدفاع عن قضايا الوطن

جدة - نرمين السيد - وقال البيان الصحفى الصادر عن وزارة الخارجية: وإذ يتقدم وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وللكُتاب والمفكرين وأسرة الصحافة المصرية، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته. وأضاف البيان: رحم الله الفقيد الذى كان قامة صحفية مرموقة ورمزًا من رموز الصحافة المستنيرة ومثالا يُحتذى به فى العمل الوطنى المخلص والدؤوب، حيث أسهم خلال مسيرته المهنية فى الدفاع عن قضايا الوطن بكل تفان ونزاهة، وكان له دور ملموس فى إثراء الحياة الفكرية والصحفية فى مصر والوطن العربى.

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