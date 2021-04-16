الداخلية تشارك الأطفال الأيتام الأحتفالا بيوم اليتيم

جدة - نرمين السيد - حرصت وزارة الداخلية على المشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم خلال أبريل 2021، والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، إذ قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "من ذوى الإحتياجات الخاصة- الأصحاء" المودعين بدور الرعاية، إذ تم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية، وتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازم لهم بالمجان.

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