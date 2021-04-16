صور.. وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد الغنيمى بتكلفة 9 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد الغنيمى بقرية كفر الغنيمى التابعة لرئاسة مركز منيا القمح والمقام على مساحة 950م2 بتكلفة 9 ملايين جنيه وذلك على نفقة وزارة الأوقاف بالتعاون مع المحافظة والجهود الذاتية من أبناء القرية.





وأوضح وزير الأوقاف أن افتتاح المسجد اليوم يأتى فى إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار و تجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشددا على ضرورة التطبيق الحاسم للاجراءات الاحترازية والوقائية داخل المساجد لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وأكد محافظ الشرقية أن المسجد يمثل صرحا إسلاميا ومنارة تثقيفية ودعوية جديده تضاف لبيوت الله وتسهم فى نشر الفكر الإسلامى المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسى وسطية الإسلام السمحة، مشيرا إلى أن المسجد يضم مصلى للسيدات بخلاف مصلى للرجال.

شارك فى الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأهالى القرية.

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