مصر أرض الصالحين.. على جمعة يتحدث عن سكينة سيدة المجتمع ابنة الحسين

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، عن السيدة سُكينة رضى الله عنها.





وقال جمعة إن السيدة سُكينة رضى الله عنها، ابنة سيدنا الحسين رضى الله عنه، وكانت من الناجين من مذبحة كربلاء وأتت مع السيدة زينب رضى الله عنها إلى مصر، وكانت أول من أقام صالونا ثقافيا جمع الشعراء والعلماء وأهل الفقه.

وأضاف مفتى الجمهورية السابق أن السيدة سُكينة رضى الله عنها اهتمت باللغة العربية حتى أنها قرضت الشعر، حتى أنها كانت تلعب بدور التحكيم ما بين الشعراء من حيث سلامة اللغة وضبط الوزن للأبيات الشعرية وكانت من أشهر الشعراء الذين حكمت بينهم "جرير والفرزدق".

وأشار على جمعة إلى أن السيدة سكينة رضى الله عنها كانت صاحبة مدرسة فى فن التجميل والزينة لمن أرادت أن تتزين لزوجها فى ذلك الوقت، فهى كانت سيدة مجتمع من الطراز الأول.