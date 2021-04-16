أبو مازن ناعيا مكرم أحمد: نتذكر بكل اعتزاز كتاباته الداعمة لفلسطين

جدة - نرمين السيد - أرسل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، برقية عزاء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيسه الكاتب الصحفى كرم جبر، أعرب خلالها عن خالص عزائه وصادق مواساته فى وفاة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد الذى وافته المنية صباح أمس.





وقال الرئيس الفلسطينى فى برقيته: «تلقينا بأسف وحزن كبيرين نبأ وفاة الكاتب الصحفى الكبير الأخ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، ونقيب الصحفيين المصريين السابق، والأمين العام السابق لاتحاد الصحفيين العرب، الذى أمضى جل حياته بالعمل الإعلامى المتميز؛ وبالدفاع عن قضايا وطنه وأمتة، وسنتذكر وشعبنا بكل اعتزاز كتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية. وأضاف: «فباسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسى، نتقدم لكم بتعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته؛ وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء».

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