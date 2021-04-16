بحضور المحافظ.. وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة بمسجد الغنيمى فى الشرقية

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "دعوة للتأمل فى عظمة كتاب الله عز جل" وتحدث فيها عن فضل القرآن الكريم فهو كلام الله ينطق بالحق ولا يشبه كلام المخلوقين سائلاً المولى عز وجل أن يرزقنا قوة الإيمان وحسن الفهم بالقرآن.
وتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأجمل التهانى وأطيب التمنيات لأبناء القرية بمناسبة افتتاح المسجد وتهيئته لاستقبال المصلين وتعليم وتعلم مفاهيم الدين السمحة.
جاء ذلك فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، واللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف، ومحمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأهالى القرية، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة الأوقاف بالتزام المصلين بارتداء الكمامه الطبية والحفاظ على التباعد بينهم.
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