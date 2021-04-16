فيديوجراف.. كيف قضت الدولة على ظاهرة الغارمات؟

جدة - نرمين السيد - وأطلقت الدولة، عدة مبادرات للقضاء على هذه الظاهرة، بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الرسمية وغير الرسمية.

وأطلقت مبادرة "مستورة"، ومصر بلا غارمين وسجون بلا غارمات، وأولى صندوق "تحيا مصر" اهتمامًا خاصًا لهذا الملف، وعمل على تنفيذ عدة محاور رئيسية منها: الدعم الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادى، ودعم التعليم والتدريب لتلك الفئات الأكثر احتياجًا، وقد تم رصد ما يقرب من 30 مليون جنيه لتنفيذ تلك المبادرة، بالإضافة إلى الإفراج عن 6.400 حالة من مختلف السجون حتى عام 2019.