/627301/8-أطنان-من-حجارة-خام-الذهب-أمن-أسوان-يضبط-3-متهمين

في حادث صادم وغريب على المجتمع المصري، ربما يحدث قليلًا، ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من أجولة حجارة يستخرج منها خام الذهب.

ويأتي ذلك جنوب محافظة أسوان، حيث تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات لحين العرض على النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضخ البيان الصحفى لمديرية أمن أسوان، أنه في مجال التنقيب عن خام الذهب، تم ضبط 3 متهمين، وسيارتين، و220 جوالا تزن حوالي 8 أطنان من حجارة يستخرج منها الذهب، و5 هيلتي، ومولد كهرباء، و2 أسطوانة بوتاجاز، وبطارية سيارة، وجاري عرضهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.

وتابع البيان، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط متهمين وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن 400 جرام و130 جرام حشيش.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 704 أحكام على النحو التالي: 2 جنايات، و153 حكم حبس جزئي، و30 حكم حبس مستأنف، و360 حكم غرامات، و159 أحكام المخالفات.

وأضاف البيان، أنه في مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 21 قضية تموينية على النحو التالي، 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وقضيتي استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضيتي بيع بأزيد من السعر الرسمي، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضية سلع منتهية الصلاحية.

ضبط 589 مخالفة مرورية

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 589 مخالفة مرورية علي النحو التالي، التصالح الفوري في 95 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش.

وسحب تراخيص 99 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 122 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط توك توك بدون ترخيص، و6 توك توك حجز إداري بناء علي قرار المحافظ.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز أسوان.

وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي أقراص مخدرة.

مصرع 12 شخصاً في حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقى أسوان

بينما لقي 12 شخصاً مصرعهم، فى حادث تصادم سيارتين بطريق مدخل العلاقى، ومدخل برانيس جنوب شرق محافظة أسوان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان، أنه تم نقل 12 جثة من ضحايا حادث تصادم طريق العلاقى إلى مشرحة أسوان العمومية بواسطة 10 سيارات إسعاف.

كانت محافظة أسوان، قد شهدت الأحد الماضى حادثا مأسويا أسفر عن مصرع 12 شخصا أيضا بعد تصادم سيارة ربع نقل رقم ( ط . ج . و 1894 ) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم ( ص . و. ن 4718 ) قادمة من مدينة أسوان على الطريق الصحراوى الغربى اسوان القاهرة بالقرب من قرية فارس.