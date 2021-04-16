/627298/تعرف-علي-موقف-مصر-في-التصنيف-العالمي-قبل-أولمبياد-طوكيو

جاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ببيان وقوع مصر في التصنيف الثالث للمنتخبات المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020 قبل إجراء قرعة منافسات كرة القدم للرجال لأولمبياد والمقرر إقامتها الصيف المقبل.

ومن الجدير بالذكر تُوج المنتخب المصري الأولمبي تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 عاما والتي استضافتها مصر في 2019.

الاتحاد الدول “فيفا”

قسم الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخبات الـ 16 التي تشارك في أولمباد طوكيو إلى 4 مستويات وفقا لنتائجها في آخر 5 دورات أولمبية شلركة بها، مع منح نقاط إضافية لأبطال المنافسات القارية، ما يعني حصول مصر على نقاط إضافية بعد تتويجها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في 2019.

وتقام مراسم القرعة لبطوة أولمبياد طوكيو 2020 يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 إبريل الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، في الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

تنطلق بطولة أولمبياد طوكيو المقرر في الصيف المقبل وتحديدا بين 23 يوليو والثامن من أغسطس، بعدما تأجلت لتقام في 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء التصنيف كالتالي:

التصنيف الأول: اليابان (المستضيف) – البرازيل – الأرجنتين – كوريا الجنوبية

التصنيف الثاني: المكسيك – ألمانيا – الهندراوس - إسبانيا

التصنيف الثالث: مصر – نيوزيلاندا – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا

التصنيف الرابع: أستراليا – السعودية – فرنسا – رومانيا

شوقي غريب وتريزيجه

يغيب الدولي محمود حسن تريزيجه عن المنتخب الأوليمبي، في أوليمبياد طوكيو 2020، بعد تعرضة للإصابة في مباراة فريقة أستون فيلا وليفربول في لقاء جمع الفريقين في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء تركيز شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الشباب في الفترة الأخيرة علي تريزيجه، في مشاركتة في أولمبياد طوكيو2020، بعد تألقة في الفترة الأخيرة مع فريقه الإنجليزي أستون فيلا والمنتخب الوطني الأول.

تعرض الدولي المصري تريزيجيه للإصابة في الرباط الصليبي، بعد تدخل عنيف من لاعب ليفربول ألكساندر أرنولد في منتصف الملعب، في لقاء الفريقين في الجولة الواحد والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب الأنفيلد.