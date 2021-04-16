/627299/موسيماني--ليس-الشناوي-وحده-من-يجيد-التألق--تفاصيل

يتواصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الوصل إلي حل، في غياب حارس عرين النادي والمنتخب الأول للفراعنة محمد الشناوي، وال‘تماد علي حارس النادي الثاني علي لطفي.

ويتواصل بيتسو موسيماني مع علي لطفي بشكل متواصل في الفترة الأخيرة، بعد إصابة محمد الشناوي الحارس الأول للفريق، بفيروس كورونا وغيابة عن مباراة الفريق امام النصر بكأس مصر وظهور علي لطفي بشكل جيد في المباراة.

نقل مصر مقرب في النادي الأهلي ان موسيماني تعامل بشكل ذكي وجيد في الفترة الأخيرة مع حارس الأهلي الثاني علي لطفي، وتزداد الأحاديث معه بشكل مستمر، في محاولة كسب ثقة علي لطفي، تثبيته في التشكيل الأساسي للفريق.

موسيماني يتوصل لشبيه الشناوي

وأكد المصدر أن حرص موسيماني خلال جلساته مع على لطفي، قد تأكد علي أنه حارس كبير وأن أمامه الفرصه كاملة لإثبات جدارته بحراسة عرين الأهلي في تلك المباراة الهامة، وفي الفترة القادمة، وشدد موسيماني على أن ثقته فيه بلا حدود وأنه قادر على تعويض غياب الشناوي، وأنه يجب علينا ان لا نعتمد علي حارس واحد في الفريق ونعطيه كل ثقتنا، ولما ولدينا الشبيه.

ويدخل الأهلي في معسكر مغلق اليوم في أحد الفنادق بالإسكندرية، قبل لقاء الفريق مع غريمة التقليدي الزمالك، بعد غد الاحد في لقاء مؤجل من الدور الرابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يشهد علي اللقاء استاد الإسكندرية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة الأحد المقبل الموافق 18 أبريل، في التاسعة والنصف مساء، وتبث المباراة علي قنوات او تايم سبورت الرياضية.

ويقود تحكيم المباراة الحكم الدولي محمود البنا ويعاونه ابو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين وحكم سيكون على الأرجح أمين عمر حكم رابع.

موقف الفريقين في الدوري

يدخل نادي الزمالك هذه المباراة وهو متصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حيث حقق الفوز في عشره وتعادل في ثلاث وهزم في واحده فقط، سجل من خلالها 23 هدف، في حين تلقت شباكة 6 اهداف في هذا الموسم.

بينما يقع النادي الأهلي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطه، من أصل 11 مباراة، حيث تعادل في ثلاث مباريات وانتصر في ثمانيه، وإستطاع ان يسجل من خلالها 23 هدف في حين تلقت شباكة 5 أهداف في هذا الموسم