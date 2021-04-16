/627302/الشعب-الشريك-الأساسى-في-التنمية-تعرف-على-تصريحات-رئيس-مجلس-النواب

أدلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، بعدد من التصريحات خلال الاسبوع المنقضى، كان على رأسها ما يتعلق بالتأكيد اتباع النهج الرقابي ومساءلة الحكومة.

رئيس مجلس النواب: الشعب شريك أساسي فى التنمية وقال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى:” القيادة السياسية استطاعت مواجهة المشكلة الاقتصادية بالأفكار الخلاقة وإتباع أسلوب المصارحة والمكاشفة بالحقائق مع الشعب "الشريك الأساسى في بناء الاقتصاد والتنمية". والتصريحات الأخرى لرئيس مجلس النواب، كانت كالتالى: مساءلة الحكومة ومراقبة ومتابعة أعمالها مستمر... فمجلس النواب لا يتوقف دوره عند إصدار التوصيات للحكومة، وإنما يستمر في المتابعة والمراقبة للتأكد من تنفيذها. اجتماعات اللجان النوعية لا تقل أهمية عن الجلسات العامة للمجلس، والمجلس سيتابع من خلال لجانه، كل في مجال اختصاصه، مدى تنفيذ الحكومة للتوصيات التي وردت بتقرير لجنة الخطة حول الحساب الختامي. توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للنواب على نفقتهم الخاصة لا يعد تمييزاً، وإنما ضرورة لتمكينهم من القيام بمهامهم الرقابية والتشريعية ولاختلاطهم يومياً بأعداد كبيرة من المواطنين، ويشكر الحكومة على الاستجابة لمطالب النواب. على الجميع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار أي عدوى، لأن المرض شرس وينتشر بصورة متزايدة.. ندعو الله الشفاء والمعافاة للجميع. أهنئكم نواب الشعب بشهر رمضان الكريم، شهر القرآن والرحمة.. راجياً المولى أن يُنعم على بلدنا الغالى مصر بالخير والنماء والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل، ويجب علينا جميعاً العمل من أجل رخاء ونماء بلدنا الغالي مصر.

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