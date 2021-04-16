/627300/البرلمان-توصيات-بشأن-الموازنة-والموافقة-على-اتفاقيتين-لمواجهة-آثار-كورونا-حصاد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، وقرر إحالة ما ورد في شأنها من توصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها.

جاء ذلك على مدى يومين وما يقرب من (10) ساعات عمل، انطلاقًا من دور البرلمان الرقابي على السياسة المالية للدولة بما يعود بالصالح العام على الوطن والمواطنين،

مجلس النواب يؤكد ماتبعته لنتائج التوصيات

وأكد أن المجلس في متابعة مستمرة لنتائج هذه التوصيات للعام المالي 2019/2020، ويوافق على اتفاقيتين دوليتين لمواجهة آثار كورونا وتلوث الهواء، ويحيل (9) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية للمجلس على رأسها العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي.

البرلمان يوافق على تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة 3 طلبات

كما وافق البرلمان على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب حول سياسة الحكومة لدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتطوير منظومة التدريب التحويلي ودعم الفلاح المصري.

هذا وقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان داعياً المولى أن يمن على بلدنا بالخير والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعلن خلو مقعد النائبة المعينة الدكتورة فرحة الشناوي والتي وافتها المنية متأثرةٍ بإصابتها بفيروس كورونا.

بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وجاء في نص البرقية: "لقد وضعتم يا سيادة الرئيس- أمامكم هدفاً لا تحيدون عنه- وهو بناء الاقتصاد ‏والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم في تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة ‏بالحقائق -مهما كان وقعها- طريقاً، إيماناً منكم بأن نجاح مسيرتنا يتوقف إلى حد كبير على ‏قدرتنا جميعاً على مواجهة المشكلة الاقتصادية بأقدام ثابتة وقلوب طاهرة وأفكار خلاقة"، قائلاً: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً.‏"

وبعث السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى السيدة فوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحريني بمناسبة تزكية المجموعة البرلمانية العربية لسيادتها كممثلة للمجموعة العربية بالمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي، وأكد أن هذا الفوز جاء تأكيداً لما وصل له أبناء مملكة البحرين الشقيقة من قدرات خاصة تؤهلهم لشغل المناصب الدولية الرفيعة، وهو ما يضع مملكة البحرين في مكانتها المُستحقة على الصعيد الدولي.

كما أرسل السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تعزية الي الدكتور ضياء رشوان ‏نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في وفاة الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مكرم محمد أحمد الذي امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية التي ‏عاصرت تلك الحقبة، فتربع على عرش صاحبة الجلالة ورسم صورة ذهنية للوقار والاعتدال ، وأكد السيد رئيس مجلس النواب أن الفقيد تتلمذ على يديه كوكبة متميزة من الإعلاميين الذين سبحوا في فضاء الصحافة الفسيح، يحملون ‏مشاعل الفكر المستنير.