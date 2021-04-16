/627303/بعد-طووول-غياب-الأهلي-يستعيد-ابنه-بداية-من-مايو-المقبل

طال غياب لاعب منتصف الملعب محمد محمود لاعب النادي الأهلي، عن صفوف الفريق لفترة طويلة سواء من التمارين الجماعية او ظهوره مع الفريق في مختلف البطولات، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ حوالي سنه.

إقترب ظهور محمد محمود صاحب الـ 22 عام، وسط لاعبي القلعة الحمراء بعد الانتهاء من أخر مراحل التأهيل من إصابته الأخيرة التي خضع على أثرها لجراحة في الركبة، والتي أصيب بها بعد العودة من الرباط الصليبي في اول ظهور له مع الفريق بعد الصليبي.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن محمد محمود سيكون قادر على المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بعد أسبوعين والموافقة في أول مايو المقبل.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو للاعبها الحالي محمد محمود، في أول أيام الشهر الكريم، وهو يتلو القرآن الكريم، كاتبه عليه "لاعبنا محمد محمود يتلو القرآن".

جاء اللاعب محمد محمود لاعب المارد الأحمر في فيديو وهو يتلو بعض آيات القرآن الكريم، في مقطع بث صغير من 43 ثانية، في برنامج رمضانك أهلاوي.