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صور.. الداخلية تسير قافلة خدمية لأهالى الوحات بالجيزة

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أيمن يوسف 2021-04-16 15:19 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - سيرت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين وتقديم الخدمات الجماهيرية لعدد من القطاعات بالوزارة (أحوال مدنية – مرور – خدمات طبية) استهدفت قرى مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

وخلال القافلة تم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

  

قوافل الداخلية

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمراراً لمبادرة "كلنا واحد".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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