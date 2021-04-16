اصطدام قطار أبو قير بسيارة ملاكى فى سيدى بشر

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول، يفيد وقوع حادث تصادم بين قطار أبو قير وسيارة ملاكى بمزلقان سيدى بشر، وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث. وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكى بعد إصرار قائدها عبور المزلقان فى توقيت خاطئ أثناء مرور القطار، ما أسفر عن تلفيات بالسيارة دون حدوث أى إصابات. تحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه أول بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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