صور.. الشرقية تهدى وزير الأوقاف درعها لجهوده الدعوية والوطنية

جدة - نرمين السيد - أهدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة درع المحافظة، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة فى خدمة وعمارة بيوت الله عز وجل، ونشر الفكر الوسطى المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد.





جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى محافظة الشرقية لافتتاح مسجد الغنيمى ولقاء عدد من أئمة الأوقاف.

كما أشاد محافظ الشرقية بما تقوم به وزارة الأوقاف من جهد دعوى ووطنى ومجتمعى ملموس وخدمة وعمارة بيوت الله عز وجل، مشيدًا بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة. كما أهدى وزير الأوقاف، محافظ الشرقية كتاب الله عز وجل.

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