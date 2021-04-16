حامل المسك.. سيدنا إدريس صانع الحضارة وأول من خط بالقلم 

جدة - نرمين السيد - وأوضح الأزهرى، أن سيدنا إدريس لم يتحدث عنه القرآن كثيرًا، ولكن المؤرخين والعلماء أخذوا يقربون قصة سيدنا إدريس بعدد من الملوك القدماء فى مصر، ونفتخر أنه من مصر، وسرد كتاب "حُسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة" لجلال الدين السيوطى، أنه ولد فى مصر وتولى المُلك خارج مصر فأفاض عليه الله النبوة فى سن الأربعين.

وأضاف، أنه من أقدم الأنبياء الذين ارتبطوا بأرض مصر، وأول من خط بالقلم، وشارك فى التخطيط والتدبير لإدارة حكم مصر مثل سيدنا يوسف الذى جاء بعده بفترات طويلة من الزمن، ووضع خططًا لتنظيم مياه النيل والزراعة، وأن بينه وبين سيدنا آدم حلقة قريبة من الزمن.

وأشار المؤرخون إلى أنه جاءته النبوة ابن أربعين عامًا، وأنزل الله عليه 30 صحيفة، وفتح معارف الحكمة بين يديه، وورث الحكمة عن والده مثل سيدنا يوسف الذى نشأ فى حجر سيدنا يعقوب، وحقًا كان نبيا حكيما ملكا، بالإضافة إلى الخبرة والمعرفة بالبلاد نتيجة سفره".

وأوضح الأزهرى، أن سيدنا إدريس كانت ملته توحيد الله والصوم والصلاة، وكان فى رحلته إلى المشرق يخضع له الملوك من حوله، وبنى 140 مدينة، وكان شغوفًا بالعمران والبناء.

واختتم الشيخ الأزهرى، أن سيدنا إدريس علم شعبه الحضارة، وأول من علمهم خياطة الملابس، وابتكر أدوات الزراعة والرى، وركوب الخيل، وأكد بعض العلماء والمؤرخين أن سيدنا إدريس هو أوزيريس فى البرديات المصرية القديمة.

وشهدت الحلقة أداء المنشد مصطفى عاطف، بعض الأناشيد والابتهالات الدينية.

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برنامج "حامل المسك"، يقدمه الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، والمنشد مصطفى عاطف، على الراديو 9090، فى تمام الساعة 2 ظهرًا.