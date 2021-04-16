الرئيس يوفد مندوبا لتشييع جثمان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء محمد فايد لتشييع جثمان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته. ونعى وزير الخارجية سامح شكري وأعضاء الوزارة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى وافته المنية أمس عن عمر ناهز 86 عاما.

وأعرب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة - فى بيان صحفى للوزارة اليوم الجمعة- عن خالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وللكُتاب والمفكرين وأسرة الصحافة المصرية، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

وتابعت الوزارة:رحم الله الفقيد الذي كان قامة صحفية مرموقة ورمزًا من رموز الصحافة المستنيرة ومثالا يُحتذى به في العمل الوطني المخلص والدؤوب، حيث أسهم خلال مسيرته المهنية في الدفاع عن قضايا الوطن بكل تفان ونزاهة، وكان له دور ملموس في إثراء الحياة الفكرية والصحفية في مصر والوطن العربى.