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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الأرضي، أصدرت الشركة المصرية للاتصالات we لشهر أبريل 2021، ويمكن الآن لجميع المواطنين مشتركي التليفون الأرضي معرفة قيمة الفاتورة عن شهر أبريل 2021، حيث تعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للمشتركين لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي بأي طريقة من طرق السداد المتنوعة، وسوف نتناول في السطور التالية كيفية الاستعلام عن الفاتورة وسدادها إلكترونياً.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 ودفعها إلكترونياً

يمكن للمواطنين من مشتركي التليفون الأرضي الاستعلام عن الفاتورة من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

* الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات we.

* اختيار كود المحافظة.

* إدخال رقم التليفون الأرضي ثم الضغط على عرض.

كذلك يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة عن طريق الاتصال من أي تليفون أرضي على الرقم 111 حيث يتم إدخال كود المحافظة ثم إدخال رقم التليفون حيث سيتم الاستماع إلى قيمة التليفون الأرضي.

أما سداد الفاتورة فهناك عدد من الطرق التي يمكن لها للمواطنين سداد قيمة الفاتورة سواء إلكترونياً أو الذهاب إلى مواقع الشركة المصرية للاتصالات “السنترالات” أو من أي خلال خدمة فورى أو من خلال مكاتب الدفع الإلكتروني.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار الفواتير بشكل ربع سنوي وذلك في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، كما تعطي فترة سماح لسداد الفاتورة تبدأ أولاً بتحويل التليفون إلى استقبال فقط ثم بعد ذلك تقوم بقطع الحرارة عن المشتركين.

وعلى الرغم من وجود الهاتف المحمول وانتشاره بشكل سريع بين الناس في مصر، إلا أن التليفون الأرضي ما زالت له أهميته وبصفة خاصة لاستقبال الأنترنت الثابت.