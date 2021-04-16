موجة حر تصل 42 درجة.. ننشر طقس اليوم والأسبوع في المحافظات

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.

وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

ارتفاع آخر في درجات الحرارة

واعتبارا من يوم الأحد 18 إبريل يحدث ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى من 39 لتصل إلى 41 درجة.

بينما يكون معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى من 22 إلى 25 درجة.

فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد، وبعضها مثير للرمال والاتربة ووجود أتربة عالقة نهارا، وهناك فرص لسقوط الامطار بداية من الأسبوع المقبل.

حالة الطقس السبت 17 أبريل 2021:نشاط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد.

حالة الطقس الأحد 18 أبريل 2021

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق اقصى جنوب الصعيد 30% على فترات متقطعة.

نشاط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

حالة الطقس الاثنين 19 أبريل 2021 :

نشاط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد.

اعتبارا من الثلاثاء يحدث انحفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة بقيم تتراوح بين 8 الى 12 درجة.