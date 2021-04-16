قتل شقيقه ودفنه بمساعدة صديقه والسبب تليفون.. قصة هابيل وقابيل ٢٠٢١

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أثارت حادثة شنيعة في مصر، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حيث قتل أخ شقيقه من أجل "هاتف".

سعيد عبده، يبلغ من العمر 19 عاما، وهو عامل توصيل في إحدى الصيدليات الشهيرة في مصر، قتل على يد شقيقه الأكبر أحمد 22 عامًا، والمدمن على المخدرات، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

شقيقه طمع في الهاتف والمرتب

تلاعب الشيطان بعقل الشقيق الأكبر، ودفعه لإنهاء حياة شقيقه الأصغر للحصول على راتبه وهاتفه المحمول.

زميل المجني عليه، أوضح أن سعيد كانا شاب حسن الأخلاق ومحبوب من جميع العاملين معه، وأن خبر مقتله بطريقة بشعة على يد شقيقة طمعًا في راتبه البسيط أحدث صدمة بين جميع العاملين معه.

كان يكافح طوال الوقت

وأوضح أن سعيد لم يتجاوز العشرين من عمره، وكان يكافح طوال حياته للإنفاق على أسرته، وبخاصة شقيقه الذي يكبره بـ 3 سنوات، والذي كان من قتله.

وتابع زميل المجني عليه: "تلقينا خبر مقتله في ذهول، فقد كان شابًا طيب القلب، لا يستحق أن تنتهي حياته بهذه الطريقة البشعة وعلى يد أقرب الناس إليه، والذي أعماه شيطانه وإدمانه على المخدرات وزين له قتل شقيقه الأصغر طمعًا في راتبه وهاتفه الجديد الذي اشتراه ليستخدمه في توصيل الأدوية".

مشادة كلامية بسبب الهاتف

مشادة كلامية وقعت بين الشقيقين قبل أيام من الجريمة، وذلك بعد شراء المجني عليه الهاتف الجديد ليطمع فيه الشقيق الأكبر، إلا أن المجني عليه رفض أن يعطيه له لاحتياجه له في توصيل الطلبات، وهو الأمر الذي أغضب شقيقه.

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وأردف زميل المجني عليه، أنه في يوم الواقعة تلقى سعيد اتصالا من شقيقه الأكبر، ادعى فيه إصابته في حادث مروري في منطقة حدائق أكتوبر، جنوبي القاهرة.

هرع شقيقه المجني عليه لنجده شقيقه، وبعد ذلك حاول أصدقاءه الاتصال به للاطمئنان عليه، ولكن فوجئ أصدقاء المجني عليه بأن هاتفه مغلق ثم علموا لاحقًا بخبر مقتله.

فدية 80 ألف جنيه

فيما تابع محمد بيري، صيدلي، إن هناك شخصًا مجهولًا قام بالاتصال بأسرة المجني عليه، وطلب منهم مبلغ 80 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه، وذلك في محاولة لتضليل السلطات وايهامهم بأن سبب اختفاء المجنى عليه هو عملية اختطاف وليس القتل.

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عندما ربطوا الأحداث ببعضها البعض، ومعرفتهم بأن شقيقه الاكبر اتصل عليه وأخبره أنه تعرض لحادث على غير الحقيقة توجهت شكوكهم نحوه.

قام بدفنه حيًا

وتقدموا ببلاغ ضده، فألقت الشرطة القبض عليه، وبتضييق الخناق حوله اعترف بضرب شقيقه على رأسه بعصا خشبية، وبعد ذلك قام بدفنه حيًا بمساعده صديقه.

قاتل شقيقه في السلام

ضرب أبويا قدامي.. تلك الكلمات ملخص اعتراف شاب قتل شقيقه طعنًا بالسكين داخل منزل الأسرة في السلام، انتقامًا منه، بعد اعتداء المتهم على والدهما بالضرب خلال حديث دار بين المجني عليه ووالده.

وعندما طلب منه الأخير عدم تدخين السجائر، والالتزام في عمله، حتى لا يفقد العمل بسبب تصرفاته السيئة، اعترض على تصرفات والده، وانهال عليه بالسباب والشتائم في حضور شقيقه الصغير، الذي طلب من شقيقه الاعتذار لوالده، لكن المجني عليه استمر في عناده، وحاول ضرب شقيقه.

الجريمة استغرقت 3 دقائق

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أن جريمة القتل لم تستغرق سوى 3 دقائق، وهى مدة المشاجرة مع شقيقه، حتى انتهت بقتله بطعنة واحدة، لكنها استقرت في قلبه ومات بسببها قبل وصوله إلى المستشفى، وأنه لم يخطط لقتل شقيقه.

الجريمة حدثت بسبب انفعال وقتي، أثناء اعتدائه على والدهما، بأسلوب مرفوض ومهين، فتدخل لرد كرامة والده وطلب من شقيقه الاعتذار، لكنه رفض وتمسك بعناده، واستمر في الخطأ، عندها لم يجد بدا من الاعتداء عليه بالسكين فمات بسببها.