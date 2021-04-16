المخابرات العامة تنعى الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

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المخابرات العامة المصرية، نعت ب مزيد من الحزن والأسى الكاتب الصحفى الكبير، مكرم محمد أحمد، الذى وافته المنية أمس الخميس عن عمر يناهز 86 عام بعد صراع مع المرض.

المخابرات العامة تنعى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد

وقالت المخابرات العامة المصرية:" ننعى بمزيد من الحزن والأسى الكاتب الصحفى الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين السابق، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان.

نعى المخابرات العامة

وكان موقع دوت الخليج الإخبارى قد رصد تشييع جنازة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر فى حضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين وقيادات الدولة المصرية.

المخابرات العامة تنعى نقيب الصحفيين الأسبق.. تعرف على مسيرته

الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، شغل العديد من المناصب المهمة خلال عمله الصحفى، حيث تولى منصب الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، حيث ولد مكرم محمد أحمد في 25/06/1935 ميلاديًا في المنوفية.

والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، من مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وحاصل على ليسانس الاداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الاخبار ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق. ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالاهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

كما تولى في العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.

هذا وشغل الكاتب الصحفى الكبير، مكرم محمد أحمد، منصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عام 2017.