كيف تحفظ نفسك من الحسد؟ تعرف على دعاء الحسد ووسائل الوقاية منه.. فيديو

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الحسد من الأشياء المثيرة للجدل بين الحين والآخر، وجميعًا نعرف ونسمع الكثير من الحكايات ولكن لا نعرف وسائل الحماية أو الدعاء الخاص به.

قصة الحسد وإساءة الظن بالإخوة

الدكتور علي جمعة، أكد أنه لا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بأخوته، ويتهمهم بأنهم حسدوه، بل يجب أن يكثر من الذكر حتى يكون في حصن حصين من ذلك.

فيما قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ومداواتها يحتاج إلى العلم والعمل.

وأشار جمعة، إلى أن المحسود عليه قراءة الفاتحة والمعوذتين، وآية الكرسي، والذكر بصفة عامة، كما يمكن أن يقول "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب

وأكمل علي جمعة، أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، وحتى يداويها الانسان لابد من العلم والعمل.

ماذا يفعل المحسود؟

وأضاف جمعة، أنه ينبغي على المحسود قراءة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وقراءة القرآن والذكر بصفة عامة.

وأوضح جمعة، أن نبيبا صلى الله عليه وسلم، أردشنا لنكثر من الدعاء بصرف السوء كيف شاء الله، وأنى نشاء، وبأي طريقة شاء.

وبين جمعة، أن يلهج الإنسان لسانه بذكر الله وبالقرآن حتى يكون في حصن حصين من ذلك.