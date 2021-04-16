تقارير أوروبية: سواريز بهوية ليفربول.. وصلاح مجهول الهوية

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نشر موقع "ديبورتيس كواترو" التابع للقناه الإسبانية، عن خطة ليفربول الإنجليزي وكشف العرض المقدم من الفريق للدولي الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق أتليتيكو مدريد الإسباني، في الفترة السابقة بعد تأخر محمد صلاح في التسجيل والبرازيلي فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني.

تألق لويس سواريز مع فريقة الجديد في الدوري الإسباني بعد رحيل في مطلع الموسم عن الفريق الكتلوني برشلونة، والذي كان حضر للدوري الإسباني قادم من الدوري الإنجليزي من فريق الريدز ليفربول.

قاد لويس سواريز أتليتيكو مدريد في هذا الموسم، ليتصدر بهم الدوري بعد معاناتهم في الفتراة الماضية، في تأخرة خلف الفريق الملكي ريال مدريد وبرشلونة في ترتيب الليجا الإسبانية.

سواريز يتألق مع أتليتيكو مدريد

يعود سواريز إلي مسقط رأسه في الدوري الإنجليزي ليفربول في نهاية الموسم، ليعيد عزف نغمات أهدافه مع الفريق، بعد تأخر الريدز في ترتيب الدوري وخروجة من دوري أبطال أوروبا علي يد ريال مدريد في الدور الربع نهائي.

يحتل لويس سواريز المرز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني مع فريقة أتليتيكو مدريد برصيد 19 هدف، خلف ليونيل ميسي الذي يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 23 هدف.

موقف محمد صلاح مع ليفربول

وذكرت تقارير أوروبية في وقت سابق معانات الدولي المصري محمد صلاح، مع فريقة الحالي ليفربول في تأخرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وخروجة من دوري الأبطال، بعد أن توج معه بنسخة 2019 باوروبا، وموسم 2020 بالبريميرليج.

يتصدر الفرعون المصري محمد صلا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بلاصيد 19 هدف، ويزامله في نفس المركز في صدارة الهدافين الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبيرج برصيد 19 هدف.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، من أصل 31 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 15 انتصار، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 9 مباريات، سجل من خلالها 53 هدف في حين تلقت شباكة 37 هدف.

يحتل أتليتيكو مدريد صدارة الدوري الغسباني برصيد 67 نقطة، من أصل 30 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 20 انتصار، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 3 مباريات.