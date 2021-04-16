/627308/مجلس-النواب-يحيل-6-مشروعات-قوانين-مقدمة-من-الحكومة-والنواب-إلى-اللجان-النوعية

قدم رئيس المجلس باسمه وباسم أعضاء المجلس التهنئة لجموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وافق المجلس على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من السادة النواب، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش فى جلسة واحدة، وهى: 1- السيد العضو محمد سعد الصمودى وعشرين عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية. 2- السيد العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. 3- السيد العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلى لسد العجز فى بعض قطاعات الجهاز الإدارى للدولة.

مجلس النواب يحيل 4 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

أحال المجلس (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وهى: 1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022. 2- مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 -العام الرابع- من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022). 3- مشروعـات قـوانين مقـدمة مـن الحكـومة بربط مـوازنات الهيئات العـامة الاقتصـادية للسنة المالية 2021/2022. (وعددها 55 مشروعاً) 4- مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

مشاريع القوانين المحالة من النواب

كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما: 1- مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. 2- مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للسكان.