الثلاثاء المقبل.. افتتاح مجمع الطاروطى بعد اعتذاره لوزارة الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وجهت غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بوزارة الأوقاف مديرية أوقاف الشرقية بعمل اللازم تجاه رسم جميع علامات التباعد والسماح لفتح مسجد "مجمع الطاروطى" بقرية طاروط بالزقازيق للصلاة ابتداء من يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021.





وشددت مديرية أوقاف الشرقية على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد فى جميع المساجد ، مشددة على جميع مديرى المديريات بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات وموافاتها بأية مخالفة فورًا. جاء ذلك بعدما اعتذر الشيخ عبد الفتاح الطاروطى كتابيا لوزارة الأوقاف، وذلك بعدما ظهر وخلفه بعض المصلين الذين لم يرتدوا الكمامات خلال الصلاة بالمجمع.

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