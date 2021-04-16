خطوات استخراج الرقم التأميني “كعب العمل” من المنزل

عند التقديم فى أي وظيفة جديدة أو السفر للخارج يتم طلب الرقم التأميني المعروف باسم “كعب العمل” ، واستخراج كعب العمل يتم من خلال مكاتب وزارة القوي العاملة المتواجدة فى جميع أنحاء الجمهورية، ويتم استخراج هذا الرقم من أقرب مكتب قوي عاملة لمحل سكن المواطن، وللتسهيل على المواطنين وفى ظل التقدم التكنولوجي والتحول إلى الرقمنة فى كافة المجالات فقد أتاحت وزارة القوي العاملة إمكانية استخراج “كعب العمل” من خلال شبكة الإنترنت أو عن طريق التليفون المحمول وذلك مع التطور الكبير الذي تشهده مصر فى التحول إلى التكنولوجيا الحديثة.

خطوات استخراج الرقم التأميني من الإنترنت

يمكن لأي مواطن يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص ومؤمن عليه أن يستخرج “كعب العمل” من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكل سهولة ويسر وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

يتم الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على شبكة الإنترنت. يتم كتابة البيانات المطلوبة وهى الرقم القومي للمواطن عبارة عن 14 رقم، وإدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية، مع ملاحظة أن يتم كتابة اسم الأم مطابق لما هو موجود فى شهادة ميلاد المواطن. يتم الضغط على المربع الموجود أمام كلمة أنا لست روبوت، ثم الضغط على كلمة إرسال. يقوم الموقع بفتح نافذة جديدة يتم خلال هذه النافذة عرض جميع بيانات المواطن المتقدم للحصول على الرقم وهذه البيانات عبارة عن “الاسم الثلاثي، واسم العائلة، والرقم التأميني للمواطن، والرقم القومي”. بعد التأكد من كافة البيانات ومن الرقم يتم الضغط على رمز الطباعة لطباعة الرقم التأميني “كعب العمل”.

خطوات الحصول على كعب العمل من المحمول أو الأرضي

يمكن للمواطن الحصول على الرقم من خلال التليفون سواء المحمول أو الأرضي وذلك من خلال الاتصال بخدمة الرقم المختصر المخصص لذلك من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:-

الاتصال من خلال التليفون المحمول أو التليفون الأرضي على رقم الخدمة المختصر 16217 حيث يتم نقلك إلى الخدمة الصوتية حيث يتم توصيلك بأحد موظفي خدمة العملاء.

يقوم موظف خدمة العملاء بطلب بعض المعلومات الخاصة بك منها الرقم القومي والاسم الأول للأم واسمك بالكامل حتي يتمكن من البحث عن الرقم التأميني الخاص بك ويقوم بإخبارك بالرقم التأميني مباشرة.

أما بخصوص المواطنين المصريين الذين يرغبون فى استخراج الرقم قبل سفرهم للخارج يمكنهم الذهاب إلى مكتب القوي العاملة الرئيسي على العنوان التالي القاهرة وسط البلد شارع الألفي، ويقوم المواطن بتقديم شهادة الميلاد، ويقوم المكتب باستخراج رقم تأميني مختوم بخاتم شعار الجمهورية من المكتب الرئيسي للقوي العاملة.