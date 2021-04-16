/627309/البدري-فينجادا-له-تخصص-معين-وغير-مسئول-عن-المنتخب-الأول

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاول، معلقاً علي راتب فينجادا المدير الفني للاتحاد الكرة، من خلال مداخلة هاتفية عبر مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى.

قال: " راتب البرتغالى فينجادا المدير الفني لإتحاد الكرة الذى يفوقه لايشغل باله إطلاقاً رافضاً وجود اشراف من المدرب البرتغالى علي المنتخب الاول". وأضاف: " راتب فينجادا لايشغلنى على الاطلاق ، المدرب البرتغالى له تخصص معين وهو مسئول عن خطط اتحاد الكرة ومسابقات الناشئين وليس بالمنتخب الأول". قمة الأهلي والزمالك وأكمل: "وعن قمة الاهلى والزمالك ننتظر قمة رائعة تليق بالكرة المصرية من ناديين كبيران وبصافرة تحكيم مصرية أيضاً". وأختتم: "عن عقوبات كهربا وإمام عاشور علق البدرى دائماً أساند الأندية والاتحادات في قراراتها ضد أي لاعب متخاذل ولا أسعى لضمه لصفوف المنتخب حتى ينال عقوبته ".

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