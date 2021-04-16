رضا البلتاجى يكتب: هو الرحمن الرحيم

مع تسليمنا بالتضحيات العظيمة التى قدمها رجال الجيش والشرطة خلال السنوات العشر الماضية، لمواجهة الإرهاب التى بلغت حد تقديم آلاف الشهداء والأرامل والأيتام والمكلومين والثكالى وعشرات الآلاف من المصابين، إلا أن ذلك لا يمنعنا أن هناك ثورة تنويرية بدأها بعض المثقفين، وأكدها الرئيس السيسى فى أكثر من خطاب له مطالبا بتجديد الخطاب الدينى، بدأنا نفوق من تراث عفن لوث عقولنا وأعمى قلوبنا وأهدر اموالنا وصحتنا وراحتنا وبث الرعب فى نفوسنا فى حين يهرول العالم بالعلم إلى راحة الإنسانية، ربنا كريم ورحيم وكتابه يدعو للحب والتسامح والرحمة، اقرأوا القرآن بهدوء وادركوا معانى الجمال فيه.

الأفضل

فى الإذاعة ما بين أذان الفجر والإقامة سمعت المذيع يقول عن أحد السلف وحدد اسمه إنه كان يختم القرآن فى شهر رمضان ستون مرة بواقع مرتين كل يوم ، ومع تسليمى بصحة كلامه الغير منطقى لكن بالله عليك يا شيخ أيهما أفضل أن تقرأ القرآن كاملا مرتين فى اليوم، وانت مزنوق عاوز تدخل الحمام ولا تقرأ آيتين وتدرك معانيها.

لقاء القمة فى اليد

فى زخم عشرات المسلسلات ومئات الإعلانات يلتقى فى الـ 9 مساء اليوم، فى مباراة مصيرية رائعة بين الأهلى الزمالك لتحديد بطل الدورى العام لكرة اليد، هل يفعلها الزمالك صاحب السبق فى السنوات الأخيرة بقيادة الساحر الأحمر ام ينتفض الأهلى كما فريق الكرة ويعلن عن مسار جديد ويوقف سيطرة الأبيض.

الزمن الجميل

بتفرج على فيلم أم العروسة للمرة التسعين والذى أخرجه عاطف سالم قبل ستون عاما، رأيت علاقة حب واخوة بين الاستاذ حسين أبو العروسة (عماد حمدى) وصديقه وزميله فى العمل مرقص أفندى ( الفنان إسكندر منسى) تنم عن شكل مصر قبل أن يهجم علينا فكر البدو، وقد كنا نعيش فى ود وسلام مسلم ومسيحى ويهودى ومصر تستقبل كل الأديان وكل الجنسيات، سلاما على فن راق وتحية إلى زمن جميل.

بص يا أجرب منك له، مياه النيل دى نتاج البخر اللى خارج من نصيبنا فى البحرين الأبيض والأحمر وبيتحول لسحاب قدره ينزل عندك، يبقى انت مديون باللى بتطفحه من آلاف السنين، وجهز نفسك بقى عشان صبره نفذ وهيضربك على قفاك قريب.