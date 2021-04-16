حسام البدرى: من ينتقدني « حافظ مش فاهم »

وجه حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :" من يردد شائعة أنى لا أجيد التعامل مع النجوم حافظ مش فاهم"، وأن من يتهمه بأنه لايجيد التعامل فهو مخطئ ، وأن علاقتي قوية بكل النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح.

وأكد"تاريخى كله مع النجوم ، ودربت الاهلى والمنتخب والمريخ السودانى ، وعلاقتى قوية بكل اللاعبين ، أحرص على التواصل مع محمد صلاح بشكل مستمر ، وتابعت أجراء تريزيجيه لجراحة الرباط الصليبى أمس ، وغيابه عن المنتخب خسارة كبيرة ، وأرفض التحدث عن بديله في صفوف الفراعنة".

وأختتم: " أتحدث مع الشناوى بإستمرار وعمرو السولية وكل لاعبى المنتخب، للإطمئنان عليهم وأضاف حسام البدرى:"منتخب مصر سيخوض مباراة ودية مع فريق أفريقى قبل مواجهة أنجولا والجابون وخاطبنا أكثر من دولة لتنظيم هذه المباراة، ومتفائل بشدة بتواجد منتخب مصر في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي ".

ويدخل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة في العديد مت التحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة كأس أمم افريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021 بقطر.