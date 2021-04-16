تبدأ غدًا السبت.. ننشر المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم

/627313/تبدأ-غدا-السبت-ننشر-المواعيد-الجديدة-لفتح-وغلق-المحلات-والمطاعم

تبدأ من غدًا السبت، تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، وذلك في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

تطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات، بتطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التي نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتى تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين.

تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية

وشدد على أن الدولة تسعى من تلك المواعيد، لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج.

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وأشار إلى أنه سيكون هناك تنسيقاً بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة، خاصة في ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم :

فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، من 7 صباحًا، حتى 11 مساء.

زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة في المولات التجارية يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا.

استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران.

مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.