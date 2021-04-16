/627310/حازم-إمام-مباراة-الترجي-سبب-خروج-الزمالك-ورمضان-صبحي-يريد-العودة-للأهلي

أكد حازم إمام لاعب الزمالك السابق وعضو مجلس النواب الحالي، أن مباراة الزمالك و الترجي هي التي تسبب في خروج الفارس الأبيض من البطولة، مشددا أن رمضان صبحيي علم قيمة النادي الأهلي بعدما غادر لصفوف بيراميدز.

وقال حازم إمام :" رمضان صبحي مازال لاعب صغير وادرك قيمة الأهلي جيدا، بعجما أنتقل لصفوف بيراميدز لم يجد الدعم الجماهيري مثلما كان الوضع في الأهلي، حتى وإن قام بلعب كرة مميزة لن يجد دعم جماهيري مثلما كان الحال في المارد الأحمر، لذلك هو يرغب في العودة من جديد للقلعة الحمراء".

مباراة الترجي سبب خروج الزمالك

وأضاف حازم إمام :" الدنيا مش ناقصة مشاكل ، كفاية مشكلة السلة ، وقمة الناشئين ،لذلك أنا أعلن رفضي للحكام المصريين في مباراة القمة القادمة، لأن لو قام الحكم بإحتساب ركلة جزاء سنتحدث عنها لمدة شهرين".

وأختتم حازم إمام :" كنت ضد عودة كارتيرون للزمالك خاصة أنه تولى المسئولية قبل مباراة الترجى التونسى بثلاثة أيام وكنت أفضل أن يستمر المدير الفني السابق باتشيكو في قيادة الأبيض، ولذلك قدم الفارس الأبيض أسوأ مباراة وكانت هذه المباراة هي السبب في الخروج من دوري أبطال إفريقيا".

حازم إمام يوضح سبب خروج الزمالك

ويحتفل حازم إمام اليوم الجمعة بعيد ميلاده ، بعد أن خاض الثعلب مع الفراعنة 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مواجهاته مع منتخب مصر عام 2005 ضد منتخب الكويت.

وخلال مسرته مع الزمالك حصد إمام 12 لقب، 2 بطولة كأس مصر، 3 بطولات للدورى العام ، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى ، وكأس السوبر المصرى السعودى، وكأس الأمير فيصل العربية.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حيث حقق الفوز في عشره وتعادل في ثلاث وهزم في واحده فقط، سجل من خلالها 23 هدف، في حين تلقت شباكة 6 اهداف في هذا الموسم.