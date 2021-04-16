/627314/الحكومة-تنفي-بيع-مجمع-التحرير-سيتحول-إلى-مبنى-فندقي-تجاري

أثار مجمع التحرير الجدل بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بيعه، ولكن خرجت علينا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لينفي ذلك جملة وتفصيلًا.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن اعتزام صندوق مصر السيادي ‏بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب.

مملوك لصندوق مصر السيادي

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد تواصله مع صندوق مصر السيادي، والذي نفي تلك الأنباء ‏تمامًا، مؤكدًا أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وأن مجمع التحرير ‏مملوك بالكامل للصندوق.

الشراكة مع مطورين ومستثمرين

وأوضح صندوق مصر السيادي، أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين ‏وليس البيع.

ويتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض فندقي، تجاري، ‏إداري، ثقافي.

كما أشار إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى ‏التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع ‏قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.‏

أولى الخطوات التنفيذية

ودشن صندوق مصر السيادي أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من ‏مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين.

بماذا سيساهم المطور العقاري؟

وسيقوم نموذج الشراكة، على ‏مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي.

فيما سيساهم ‏الشريك أو المطور العقاري، بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير ‏المبنى ليكون متعدد الاستخدامات.‏

تاريخ مجمع التحرير

ومجمع المصالح الحكومية المعروف اختصاراً بمجمع التحرير، والذي قام بتصميمه محمد كمال إسماعيل، عام 1951، على يد الملك فاروق.

ويعتبر مجمع التحرير مبنى إداري لإدارات مختلفة، ويحتوي على تسعة آلاف موظف حكومي، ويتكون من 14 دوراً، وتكلف إنشائه قرابة مليوني جنيه وقتها.

وتم بنائه على مساحة 28 ألف متر وارتفاعه 55 متراً وبه 1356 حجرة للموظفين، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.

مجمع التحرير متعدد الأشكال

يعتبر مجمع التحرير متعدد الأشكال، فإذا نظرت له وأنت تقف قبل جامع عمر مكرم، سيبدو لك، كمقدمة سفينة على قدر كبير من الرشاقة، خطوطها الجانبية تنساب بنعومة.

وإذا نظرت له من شارع الشيخ ريحان، أى إلى ظهر المجمع، سترى ما يشبه جزءا من دائرة، قمتها زاحفة نحوك، تتسم بالحيوية.

وإذا وقفت في منتصف الميدان، فإن المجمع سيتخذ هيئة القوس، مرنا وقويا، ويتكون من أربعة عشر طابقاً.