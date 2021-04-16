تفاصيل جنازة كبير كهنة إيبارشية نقادة وقوص القمص ساويرس هارون

جدة - نرمين السيد - وإلى نص البيان:

جناب الأب الورع

القمص ساويرس هارون

كبير كهنة ايبارشية نقادة وقوص والأخ الشقيق الأكبر لأسقف الإيبارشية الأنبا بيمن.

أبونا القمص ساويرس من مواليد 27 / 9 / 1951 م بقرية الحواتكة مركز منفلوط محافظة أسيوط حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة أسيوط عام 1977 م ثم أكمل دراساته العليا فى طب المناطق الحارة والتى تخصص بها ليعين الكثيرين على آلامهم، فحبه الجميع.

سافر إلى الإمارات العربية وعمل بها كبير استشاريين الباطنة وطب المناطق الحارة حتى لبى دعوة التفرغ التام للخدمة وتكلل بنواله سر الكهنوت المقدس على يدى صاحب النيافه الحبر الجليل الأنبا بيمن فى يوم 19 / 5 / 2018 م بدير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة وعلى الرغم من قصر الفترة التى قضاها فى خدمة الكهنوت إلا أنه ترك بصمة لا تمحى فى نفوس كل من تلامس معه حتى صار الأب الروحى لكل آباء وخدام الإيبارشية، متزوج وله ثلاث أبناء هم ديفيد + مينا + ابرام وأربعة بنات هم ميرفت + ايفون + مارينا + مارسيل.

وسوف تقام صلوات التجنيز غدا السبت بدير الملاك ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة برئاسة سيدنا نيافة الأنبا بيمن وبحضور مجمع الآباء الكهنة والرهبان وأسرة أبونا.

إذ نودعه على رجاء القيامة نطلب لنفسه البارة النياح فى فردوس النعيم ولأسرته الفاضلة وفى مقدمتهم أبينا الحبيب الأنبا بيمن العزاء السمائى بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى.