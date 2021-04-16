صور.. الهيئة الإنجيلية تشارك فى توزيع 600 شنطة مواد غذائية ومطهرات بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة، ومجلس مدينة أبوالمطامير والجمعية الخيرية بمنشأة علوبه، فى توزيع 300 شنطة مواد غذائية، و300 شنطة مطهرات وقاية لمواجهة فيروس كورونا، على 300 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرية منشأة علوبه وتوابعها، تحت إشراف نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع، واللواء وائل زغلول، رئيس مجلس مدينة أبوالمطامير، والدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، ومارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية.





وشارك فى توزيع المواد الغذائية والمطهرات من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ريمون رفعت، قائم بأعمال نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم ومسؤول مبادرة حياة كريمة بالوجه البحرى، ورفعت ثابت، مختص مبادرة حياة كريمة بالوجه البحرى، ونائب رئيس مجلس مدينة أبوالمطامير، وشعبان بصيص، ومنير هيبه رئيس الوحدة المحلية بزاوية صقر، ومحمد غريب، مسؤول مبادرة حياة كريمة بالتضامن الاجتماعى بأبوالمطامير، ومسؤولى الجمعية الخيرية بمنشاة علوبه، وأحمد إبراهيم الحلوجى المدير التنفيذى للجمعية، والدكتور محمود محمد عبداللاه عضو مجلس إدارة بالجمعية، ةأنور عبدالحليم القطيفى رئيس مجلس الإدارة الأسبق. كما تم تنظيم حملات للتوعية عن طريق السيارات التى تجولت بالقرى لتوعية المواطنين بطرق الوقاية والحماية من الفيروس. يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لمشروع الاستجابة للوقاية والتعامل مع تداعيات أزمة كورونا.

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