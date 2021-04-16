فيديو.. حياة كريمة تقلب شقاء «صباح» إلى سعادة: من الرئيس ربنا يستره

جدة - نرمين السيد - وأضافت صباح، خلال برنامج "حياة كريمة"، الذى تقدمه دهب غريب، عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إنها طلبت الطلاق من زوجها لعدم تحمله المسؤولية، معلقة: "معلش الراجل اللى ميشلش مراته وولاده مينفعش".

وتابعت: "كنت بغسل سجاد عند الناس وبخبز عيش وبمسح السلالم وبطلع أسافر أشتغل عشان أربى ولادى وأسترتهم، وجيت فى الآخر الدنيا وقفت".

وأكدت أنها تعيش حياة صعبة منذ عامين، معلقة: "الدنيا وقفت معايا"، منوهة إلى أن الكشك الخاص بها مغلق بسبب ديون الكهرباء.

واضطلعت مبادرة حياة كريمة بتجهيز الكشك الخاص بها وإعادته مرة أخرى وتسديد ديون الكهرباء، لتسجد السيدة باكية قائلة: "الله أكبر، حياة كريمة من الريّس ربنا يستره".

إضافة إلى تجهيز الكشك، قامت مبادرة حياة كريمة بدفع مبلغ مالى لها، لتطلق بعدها الزغاريد ابتهاجا بما فعلته مبادرة حياة كريمة.

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