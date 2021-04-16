فيديو: التضامن فى أسبوع.. إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة وافتتاح 11 وحدة

جدة - نرمين السيد - كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب فى مصر، وشهدت اللقاء التنشيطى لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين، وغيرها من الأحداث نستعرضها فى التقرير التالى:

حفل كورال أطفال مصر

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، احتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومسرحية حتحور فى الدبخانة، فى إطار استمرار الاحتفال بيوم أبناء مصر "يوم اليتيم"، وذلك بحضور لفيف من المسؤولين والإعلاميين، والتى أقيمت بمسرح الجلاء.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة اعتادت على إحياء الاحتفال بيوم أبناء مصر مع أبناءها من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية سنوياً خلال شهر أبريل ، متابعة: "اليوم يشاركنا الاحتفال فريق كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، والذى نتطلع بدوام المشاركة بالشكل الذى يسعدنا ويسعد أبناءنا".

وتابعت نيفين القباج قائلة: "أبنائى وبناتى نحن معكم اليوم لكى نشد على أيديكم جميعاً ونقول أننا فخورون بكم وبإنجازكم وتميزكم .. وكلنا ثقة فى قدرتكم على بناء مستقبلكم المشرق الذى تتمنوه لأنفسكم ولوطنكم بإرادتكم وتصميمكم".

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تتشرف بكم اليوم كنموذج للنجاح والتقدم والإصرار وتؤكد دعمها ومساندتها لكم من خلال الوزارة لتصلوا لتحقيق أهدافكم وأحلامكم، مشيرة إلى أن هذا اللقاء فرصة جيدة لبث روح الثقة والكرامة والمواطنة لدى أبنائنا جميعا ، وفرصة أن نعرف أن هناك أشخاص كُثر يعملون بإخلاص وتفانى فى رعاية الأبناء، ويحتاجون منا إلى كلمة تشجيع.

ووجهت القباج الشكر للقائمين على إدارة ورعاية هذه البيوت الآمنة التى يملأها الحب والتى أخرجت لنا مثل هؤلاء الأبناء الرائعين الذين يتمتعون بالقوة والصلابة والأمل، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعى وجميع قطاعاتها تعمل على دعم ومساندة كل الفئات المهشمة والأكثر احتياجا عبر منظومة واسعة من الحماية والرعاية، سواء كانت المرأة أو الطفل أو الشاب أو المسنين، من خلال تقديم العديد من الخدمات ، مشيرة إلى أن مجتمعنا يحتاج إلى بعض من التفاؤل والثقة والفرح ولا يوجد أجمل من هؤلاء الأطفال والشباب والشابات لبث تلك الروح فينا.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب

وأطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى "الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب فى مصر"، بالتعاون مع منظمة يونيسيف، وبحضور جيرمى هوبكينز ممثل منظمة يونيسيف فى مصر ودينيس أولور رئيس قسم الحماية بمنظمة يونيسيف وأحمد حسنين مدير برنامج الحماية بالمنظمة.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بأن الدولة المصرية أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى حيث نص الدستور المصرى فى المادة "80" منه على أن "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية".

وأضافت أنه فى ذات السياق، اتخذت مصر العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءاً من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكى يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها، حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل فى إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة ، والتدخل الفورى عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وأشارت إلى أنه أنه فى ضوء أن 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال أقل من 18 عام والذى يبلغ حوالى 38 مليون طفل؛ لذا فكان لزاماً على مصر تركيز جهودها واهتماماتها بالأطفال صحياً وبدنياً وكذا الاهتمام بعقلهم ووجدانهم، وهو ما دفع وزارة التضامن الاجتماعى لإعداد استراتيجية طموحة تهدف لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 – 2030 والتى احتوت على غاية هامة وهى توفير رعاية بديلة من منظور تنموى متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصرى وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة فى مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة فى المجتمع.

وأكدت أن "الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب بجمهورية مصر العربية" تمثل توجهات والتزامات الحكومة المصرية "ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية"، والأطراف الأخرى الفاعلة فى مجال الرعاية البديلة "مؤسسات المجتمع المدنى الدولى والمحلى والخبراء والعاملين فى المجال" تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى "أو المهددين بفقد" الرعاية الأسرية، وتحقيق الرؤية الوطنية فى "توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر.

وأضافت القباج أن ذلك يأتى فى ظل الاتجاه نحو "لا مأسسة الرعاية البديلة" وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة فى 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن "لا مأسسة الرعاية" تتركز بشكل عام على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، بالإضافة إلى إعطاء الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية ثم الشبه أسرية، فضلا عن الغلق التدريجى أو تحويل النشاط للبدائل ذات الطابع المؤسسى "خاصة التى تضم أعدادا كبيرة من الأطفال".

وأوضحت أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة بمشاركة ممثلين عن عدد من الأطراف المعنية من خلال لجنتين رئيسيتين "فنية واستشارية" شكلتا بدعم من منظمة يونيسف- مصر، كذلك تم تضمين عددا من آراء الأطفال والشباب من خلال مراجعة بعض الوثائق التى تضمنت أصواتهم، مضيفة أن أن وزارة التضامن ستسعى لتطوير هذه النسخة من الاستراتيجية باستمرار وتوسيع نطاق مشاركة الأطفال والشباب والمجتمع المدنى والأطراف الحكومية الأخرى ذات الصلة فى تطويرها وتنفيذها.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الاستراتيجية تتركز على ٣ مناهج أساسية يتمثل الاول فى نهج النظم والذى يرتكز على الدراسة الشاملة للنظام والعلاقات بين عناصره، وبينه وبين الأنظمة الأخرى لضمان تكاملية الجهود، أما المنهج الثانى فيتمثل فى نهج دورة الحياة والذى يولى الانتباه لجميع المراحل الحياتية التى يمر بها الطفل/الشاب لضمان تلبية احتياجاته من الرعاية البديلة أثناء هذه المراحل، أما المنهج الثالث فيتمثل فى النهج التشاركى والذى يعمل على إشراك كل المعنيين بنظام الرعاية البديلة، ومن أهمهم الأطفال والشباب.

وأوضحت أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقى سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، علاوةً على عدد من المبادئ للرعاية البديلة تتمثل فى مبدأ الضرورة والذى يعمل على اتخاذ إجراءات تقى الأطفال من الانفصال عن أسرهم، وعدم الإيداع بأحد البدائل إلا بعد استنفاذ سبل البقاء مع الأسرة الطبيعية أو الممتدة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل، أما المبدأ الثانى فيتمثل فى الملائمة والذى يولى اهتماما بالتأكد من أن شكل الرعاية المقدمة يتناسب مع احتياجات الطفل الفردية، ويقتضى هذا فى الأساس وجود بدائل متنوعة ومعايير واضحة لاختيار الأنسب منها لكل طفل، أما المبدأ الثالث فيتمثل فى استمرارية الرعاية والذى يعمل على تحقيق الاستقرار للطفل وتجنب التغيير المتكرر لبيئة الرعاية، أما المبدأ الرابع فيتمثل فى المصلحة الفضلى للطفل والذى يقتضى تقييم شامل من قبل كوادر مؤهلة لضمان حصول الطفل على حقوقه وتلبية احتياجاته.

كما تتضمن المبادئ مبدأ المشاركة الذى يعنى بمشاركة الأطفال والشباب فى اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بهم، وأخيرا مبدأ المساواة وعدم التمييز والذى يركز على تحقيق تكافؤ الفرص والقضاء على كل أشكال التمييز ضد الأطفال والشباب فاقدى الرعاية الأسرية.

وأشارت إلى أنه تم تحديد 7 أهداف للاستراتيجية تتمثل فى تطوير بيئة تشريعية داعمة للتوجهات العامة لاستراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب، تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للاطفال والشباب، تحسين النظرة المجتمعية وفرص الدمج المجتمعى للأطفال والشباب، تعزيز مبادئ المشاركة والحوكمة فى تطوير وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية، دعم قدرة الأسر على تقديم رعاية أفضل للأطفال والشباب، تعزيز قدرة نظام الرعاية البديلة للأطفال والشباب على توفير الرعاية الافضل والحماية، وأخيرا توفير كوادر بشرية كافية معتمدة راغبة فى العمل فى مجالى الدعم الأسرى والرعاية البديلة للأطفال والشباب.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى ستبدأ فى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى على وضع هذه الاستراتيجية موضع التطبيق والتنفيذ بغرض توفير أفضل نوع من أنواع الرعاية البديلة سواء الأسرية أو شبه الأسرية أو المؤسسية لأطفال وشباب مصر وتوفير الخدمات والحقوق لهم دون تمييز.

إنشاء قاعات تدريب وتقييم للأشخاص ذوى الإعاقة

عقدت وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ حلقة نقاشية، بعنوان "متطلبات إدماج ذوى الإحتياجات الخاصة وتوظيفهم فى القطاع الحكومى " بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، والسيدة مانيجا جريدذى مديرة مشروع "تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإدارى للدولة" بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، والدكتورة هبة هجرس البرلمانية السابقة والخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة، والمهندس تامر بهاء الدين أنيس عضو مجلس إدارة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتور خالد حنفى البرلمانى السابق والخبير فى شئون ذوى الإعاقة،وأدارها السفير أشرف راشد مستشار رئيس الجهاز للعلاقات الخارجية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن القيادة السياسية تولى أهمية خاصة لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتجسد ذلك الاهتمام فى تخصيص عام 2018 كعام للإعاقة ودعم جهود إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذى جاء ملبيا ومترجما لإقرار الدولة بحقوقهم، وكان بمثابة الانطلاقة نحو تمكينهم وتوجيه مؤسسات الدولة لتنفيذ القانون كلا فى مجاله.

وأشادت الوزيرة بجهود الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الحرص على توفير كل سبل الإتاحة المستجيبة لكل الإعاقات فى عملية تدريب وتقييم ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز على أن تتولى الوزارة إعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة فى عملية التقييم وإجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظيف.

وأشارت السيدة نيفين القباج إلى أن الوزارة تتعامل مع قضية دعم ذوى الإعاقة من منظور الحماية التأمينية والاجتماعية، وتحرص على تمكينهم من الحصول على حقوقهم فى فرص العمل الملائمة لإعاقتهم وذلك عقب تأهيليهم وتدريبهم بمراكز التأهيل التابعة للوزارة وكذلك فى المراكز التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى لا يمكن إغفال دورهم الكبير فى التنسيق والتعاون مع الوزارة، لافتة إلى أن حجم الدعم المقدم لذوى الإعاقة يبلغ 5 مليارات جنيه سنويا.

اللقاء التنشيطى لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اللقاء التنشيطى لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين بالتعاون مع شركاء البرنامج مديرى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات، وذلك فى إطار تعزيز القدرات البشرية التنفيذية لبرنامج فرصة فى مختلف المحافظات المستهدفة ومن أجل رفع القدرات والمهارات وعرض ومناقشة خطط البرنامج المستقبلية فى قطاعى نقل الأصول والتدريب والتوظيف وذلك لعدد 38 منسق بـ 16 محافظة وهى الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج ، الأقصر، قنا، أسوان، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادى الجديد ، البحر الأحمر، المنوفية، الغربية وكفر الشيخ.

يأتى هذا اللقاء استكمالا لسلسلة من اللقاءات التى تمت فى المحافظات أو من خلال منصات الاجتماعات عن بعد مع أعضاء الفريق.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن البرنامج يعد إحدى صور التمكين الاقتصادى التى تتبناها الوزارة وينفذ من خلال ‎نشاط التدريب والتوظيف، مضيفة أنه تم تدريب القيادات النسائية كمكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات والمثقفات المجتمعيات، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل على تعديل السلوك وذلك لتغيير اتجاهات المستفيدين من الاعتماد على الاتكالية إلى العمل والإنتاج والانتقال من الزيارات الميدانية المعتادة إلى التحفيز وتعديل السلوك الخاص بالتمكين الاقتصادى.

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعى أن البرنامج يقوم حالياً بالتوسع فى الوحدات الفرعية التابعة له والتى بلغ عددها 16 وحدة فرعية فى عدد 16 محافظة وجار افتتاح 11 وحدة فرعية فى عدد 11 محافظة ليبلغ إجمالى الوحدات الفرعية 27 وحدة فرعية فى 27 محافظة وتغطى محافظات الوجه القبلى والبحرى والمحافظات الحدودية.

وتناول اللقاء التعريف بالبرنامج وأهدافه والمهام والمسؤوليات الموكلة لمنسق نقل الأصول ومنسق التدريب والتوظيف، كما تناول اللقاء خطة المتابعة والتقييم ودراسة اثر التدخلات ومنهج تعديل السلوك وتحفيز المستفيدين.

نعى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد

نعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وجميع العاملين فى قطاعات الوزارة المختلفة ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق الذى وافته المنية صباح أمس.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر فقدت قيمة وقامة وطنية كبيرة، كان مدافعًا عن وطنه ومساندًا له بقلمه الذى يشهد له الجميع، بالإضافة إلى دوره الكبير فى نشر الفكر التنويرى.