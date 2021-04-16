البابا تواضروس ينعى القمص ساويرس هارون الشقيق الأكبر لأسقف نقادة

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الأب المبارك القمص ساويرس هارون، كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بنقادة، التابعة لإيبارشية نقادة وقوص، عن عمر قارب 70 سنة بعد خدمة كهنوتية قصيرة لم تتم 3 سنوات، حيث ولد يوم 27 سبتمبر 1951، وسيم كاهنًا فى 19 مايو 2018.





الأب المتنيح هو الشقيق الأكبر للأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، وهو أيضًا الأب الروحى لكثير من كهنة الإيبارشية. وتقام صلوات تجنيزه بدير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس فى نقادة، غدًا بحضور نيافة الأنبا بيمن، وبعض الآباء الكهنة والرهبان، وأسرة الأب المتنيح. قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا بيمن أسقف إيبارشية نقادة وقوص ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب الفاضل القمص ساويرس هارون، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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