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محمد سياف - ابو ظبي - المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال، أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي وكل ما يماثلها بداية من يوم غداً السبت الموافق 17 أبريل 2021، وسوف نتناول في هذا المقال هذه المواعيد وذلك وفق ما أعلنته الحكومة ممثلة في اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) برئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمطاعم المقرر تطبيقها غداً

اعتباراً من يوم غداً الموافق 17 أبريل 2021 تبدأ مختلف المحافظات المصرية في تطبيق القرارات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة مجلس الوزراء بشأن المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم وما في حكمها وتطبيقه تحت إشراف وزارتي التنمية المحلية ووزارة الداخلية، حيث تقرر أن يتم فتح وغلق المحال وفق المواعيد التالية:-

النشاط موعد الفتح موعد الغلق المحال التجارية والمولات التجارية. 7 صباحاً 11 مساءً على أن يتم زيادته ساعة واحدة حتى 12 مساءً في أيام الاجازات والعطلات الرسمية للدولة. المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة داخل المولات التجارية 5 صباحاً 1 صباحاً مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة. الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية 8 صباحاً 7 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

يستثني من مواعيد الفتح والغلق كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، ومحال بيع الحلوى ومحال بيع الفواكه والخضروات ومحال بيع الدواجن والصيدليات وأسواق الجملة.

من جهة أخرى فقد وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية جميع المحافظين بضرورة تطبيق المواعيد الصيفية التي نص عليها القرار الوزارة الصادر من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.