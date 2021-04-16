مصر | معرفة مخالفات مرور السيارة برقم اللوحة عبر الإنترنت 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - معرفة مخالفات مرور السيارة برقم اللوحة، ومعرفة رخصة القيادة، ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة من الحكومية عبر منصات الإنترنت للعام الميلادي الجاري 2021، وتُنسّيق وزارة الداخلية في هذا الصدد مع الجهات المُختصّة، منها نيابة المرور وبوابة مصر الرقمية، وتجُدر الإشارة إلى أنه دشَنت الحكومة في الفترة الماضية العديد من المنصات الإلكترونية الحكومية، حيث أهتمت بتفعيل تلك الأنظمة الرقمية المتطورة “Online” للمصريين من مُلّاك السيارات النَقل والملآكي وغيرها من مختلف الأنواع في جمهورية مصر العربية.

وعليه فقد أطُلقت هذه الأنظمة خصيصاً لتُيسر إتمام عملية الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور للسيارة، وخدمة الاستعلام كذلك عن مخالفات رخص القيادة في الوحدات والمنشآت المرورية في الجمهورية، بخطوات سهلة عَبر للموقع الرسمي التابع للنيابة العامة، دون الحاجه إلي القلق من العدوي، كما من شأنها الحد من الإزدحام والوقوف في الطوابير وهَدر الأموال، والجهد والوقت.

معرفة مخالفات مرور السيارة برقم اللوحة 2021

يُمكنك من خلال الإتصال بالإنترنت والدخول على موقع إمداد البيانات للنيابة المصرية بإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة ورخص الأشخا، وذلك ضمن خدمات مرور المركبات المقدمة من وزارة الداخلية والنيابة العامة.

كما يشتمل الموقع سابق الذكر الخدمات المرورية التالية>> الاستعلام على مخالفات المرور 2021 الخاصة بـ رخص المركبات بأنواعها- بالإضافة إلى معرفة المخالفات المرورية لـ رخص القيادة بالرقم القومي- وتجديد الرخصة أون لاين- كما يُمكنك الاطلاع على نموذج تسجيل المخالفات على السيارة- وتقديم التظلمات عليها.

رابط استعلام مخالفات نيابة المرور:-

– في البداية قُم بالدخول على الموقع الرسمي التابع لـ النيابة العامة>> إضغط هنـــا.

– تعرف على كافة الخدمات المرورية عبر الموقع، وفي سياق هذا المقال عليك الضغط على>> خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور.

– ثم كتابة المعلومات الرسمية في الخانات المخصصة لذلك، والبيانات المدرجة في رخصة السيارة أو القيادة، منها البطاقة (الرقم القومي) لمالك السيارة المكون من 14 رقم، من الشمال وإلى اليمين، ونوع الرخصة>> رقم اللوحة، ومحل الاقامة آي (المحافظة)، ثم إختيار معرفة مخالفات مرور السيارة.

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