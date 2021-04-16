/627316/خالد-مرتجي-عن-مباراة-القمة--الأهلي-بيكسب-عالطول

كشف خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن 3 لحظات بكى فيها مع المارد الأحمر، مشددا أن إصابته بفيروس كورونا من أصعب لحظات حياتي، وعانيت منها كثيرا خاصة أن نجلي الأضغر هو الأخر كان معي، ويرصد تحيا مصر أبرز تصريحاته. وقال مرتجي: " الإصابة بفيروس كورونا كانت من أصعب لحظات حياتي خاصة أنها داهمتنى ونجلى الأصغر وعانت منها زوجتى ودخلت المستشفى على إثرها ، وتوفى عديلى بسبب هذا الفيروس بعد 23 يوماً من العزل الأمر الذي تسبب في حزن كبير لي". وأضاف خالد مرتجى :" بكيت في 3 مناسبات مع المارد الأحمر، يوم نهائي القرن وعقب التتويج لم أتمالك دموعى ويوم فوزنا ببرونزية كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي، بجانب لحظة الفوزفي مباراة الصفاقسى التونسى والتتويج بدوري الابطال الافريقى 2006 ".

توقع خالد مرتجي عن مباراة الزمالك

وأكمل عضو مجلس إدارة النادى الاهلى:" أشجع برشلونة عالمياً، ونجمي المفضل هو ليونيل ميسي وبموت في الصيف وأعشق اللون الأزرق ، ، وبفضل رياضة التنس كثيرا التنس ، وأكلتى المفضلة الملوخية".

وتابع خالد مرتجى :" كنت سأكون وزير خارجية لو لم أعمل في مجال الرياضة المصرية، في بطولة 2008 مع الاهلى كانت أصعب رحلة طيران عشتها كانت الكاميرون ".

خالد مرتجي يوضح أهم لحظات حياته في الرياضة

وأكمل خالد مرتجى :" عيلتى كلها أهلاوية، عدا نجل عمى هو الشخص الوحيد الزملكاوي ويوم الاحد مفيش حاجة هتحصل عشان هو عارف ان الاهلى بيكسب عالطول،هزيمة الاهلى الحاجة الوحيدة اللى تخرجنى عن شعورى " علق مرتجى عن مقولة الأهلي فوق الجميع :" معناها الاهلى فوق مصلحة أبناؤه ، اتربينا ان مصلحة النادى أهم عندما تتعارض مصلحتك الشخصية مع المارد الأحمر ".

وعن طقوسه في رمضان قال خالد مرتجى :" أهم عادات شهر رمضان بالنسبة لنا هي الدورات الرمضانية،كان مجلس الإدارة مكون من وزراء لذلك عشنا عصر الباشوات في الاهلى ، الفريق مرتجى وفريق كامل بيه حافظ كانا يرفضان الخسارة وتعرضت للإصابة وقتها في إحدى المباريات".