فنانة كوميدية..ضحية رامز عقله طار اليوم

تظهر الفنانة ويزو مع الفنان رامز جلال اليوم، لتكون الضحية الرابعة في برنامج المقالب الشهير رامز عقله طار، الذي أثار ضجة واسعة خلال الأيام القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة وزيرو مع رامز جلال في برنامجه الذي يتم عرضه في رمضان 2021، بعد رفع أذان المغرب مباشرة وذلك بعدما أصبح من أساسيات رمضان في كل عام.

ويزو في برنامج رامز عقله طار

تعد ويزو رابع ضحايا رامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، أما الثالث كانا كلًا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا الذين حصدوا على العديد من المشاهدات.

ينتظر العديد من الجماهير ظهور ويزو على وجه الخصوص بسبب روح الفكاهة التي تتميز بها، حيث يتوقع الجماهير أن الحلقة ستحمل المزيد من الإختلافات عن الحلقات الماضية.

برنامج رامز عقله طار

يعرض برنامج رامز عقله طار على قناة MBC مصر في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

الجدير بالذكر، أن رامز جلال يوقع بعدد كبير من النجوم كعادته منهم الفنانة دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، سمية الخشاب، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم العديد.