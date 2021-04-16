خالد النبوي يتجاوز مرحلة الخطر..تعرف على آخر مستجدات حالته الصحية

/627318/خالد-النبوي-يتجاوز-مرحلة-الخطرتعرف-على-آخر-مستجدات-حالته-الصحية

أعلن الفنان مراد مكرم، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تعافي الفنان خالد النبوي من فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب حالة الفزع التي أصيبت جمهور خالد النبوي وكبار لفنانين إثر إصابته.

دوت الخليج يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي من فيروس كورونا بعد تدهور حالته ودخوله إلى العناية المركزة.

كتب مراد مكرم على صفحته بموقع فيسبوك: "الحمد الله خالد النبوي فنانا العبقري وحبيب الملايين رجع بيته".

تفاصيل إصابة خالد النبوي

كانت قد أعلنت منى المغربي زوجة خالد النبوي إصابته بمرض خطير مطالبة الجمهور الدعاء له: "وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك: "خالد تعبان أوي، من فضلكوا تدعولو".

ثم بدأت المصادر تعلن عن إصابت النبوي بفيروس كورونا المستجد ونقله إلى العناية المركزة، وبعدها بيوم أعلنت منى المغربي خروجه من العناية واستقرار حالته الصحية بل بدأت في التحسن.

وحرص النبوي على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته بكورونا، عبر حسابه على بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلا: "الحمد لله في آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير، مرض كورونا خطير ربنا يحفظكم منه واتمنى الشفاء العاجل لكل الناس".

خالد النبوي في حفل المومياوات الملكية

كان قد شارك الفنان خالد النبوي في حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف الحضاري القومي بالفسطاط من خلال تقديم فيلم تسجيلي قصير بعنوان "تعالوا إلى مصر".

آخر أعمال خالد النبوى

أما عن آخر أعماله فكانت مشاركته في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "لما كنا صغيرين" مع الفنانة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، كريم قاسم، ونبيل عيسى، ومنة فضالي.

وكانت تدور أحداثه في إطار تشويقي حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.