أحمد ناجي:«تشاجرت مع كوبر حتى يلعب الشناوي كأس العالم على حساب الحضري»

/627319/أحمد-ناجيتشاجرت-مع-كوبر-حتى-يلعب-الشناوي-كأس-العالم-على-حساب-الحضري

أكد أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب المصري السابق أنه السبب الرئيسي في دخول محمد الشناوي لقائمة المنتخب المصري خلال منافسات كأس العالم، مشددا أنه مازال يتعلم الكثير ويدوام على الدورات التدريبية من أجل التطور دائما.

وقال أحمد ناجي خلال برنامج أقر وأعترف: " أنا السبب في دخول الشناوي قائمة المنتخب المصري، ولعبه في كأس العالم أمام أورجواي منذ تدريبي له في بتروجيت".

وتابع ناجي: " تشاجرت بالكلام مع هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب المصري من أجل مشاركة الشناوي في كأس العالم ومنها مباراة البرتغال النهائية قبل إنطلاق المونديال، لكن الأرجنتيني كان مقتنع بعصام الحضري كثيرا لكني أستطاعت إقناعة".

وأضاف: " حتى الأن احاول التعلم من مدربين أجانب للإستفاده منهم ، وأجلب بعض المدربين لمصر دون علم الإعلام حتى أستطيع التطور من جديد".

يذكر برنامج أقر و أعترف الذي يقدمه أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت ، يتم إذاعته في تمام الساعة الخامسة مساء يوميا خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج لعبة وحكاية مع سيف، الذي يقدمه سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

ويدخل برنامج «أقر وأعترف» موسمه الثاني اليوم، باستضافة أبرز النجوم الرياضية خلال شهر رمضان الكريم، متجاوزين كل الخطوط الحمراء. ووفقًا للبرومو التى نشرته القناة، فإن البرنامج يركز على أبرز الذكريات التى تتعلق بأذهان الجماهير، والتفاصيل المتعلقة بعدد من المباريات والبطولات، والكواليس الخاصة بالأحداث الرياضية السابقة، بتصريحات جريئة لأول مرة.