/627320/رئيس-لجنة-حقوق-الانسان-بالبرلمان-يهاجم-أفلام-السبكي-دعارة

هاجم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأفلام والأعمال الفنية التي ينتجها أحمد السبكي، مشيراً إلى أنها تهبط بالذوق العام.

رئيس حقوق الإنسان يهاجم السبكي

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان:" الله يرحمك يا بويا، فى منتصف الثمانينيات قامت الدنيا ولم تقعد عندما قام وزير الثقافة الراحل محمد عبد الحميد رضوان، بمنع عرض أفلام درب الهوي، وخمسة باب حفاظا على تقاليد وآداب المجتمع والمنزل المصري.

طارق رضوان يسترشد ب واقعة منع أفلام خارجةمن قبل والده

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان:" انطلقت سهام وصواريخ المسميين "بالمثقفين" دفاعا عن الفن وحرية التعبير وطلع علينا مخدورى الرأس بحملات مغواره تتهم الوزير الراحل بأنه يقف أمام رفع المستوى الروحى والفكرى والثقافى للشعب.

وأضاف عضو مجلس النواب، طارق رضوان:" طالعنا للأسف المنتجين الجهابذة أمثال السبكي جزار الدقي ومن قبله عبقري "الادب والثقافة" الأخ علاء الأسواني بالدعارة الصارخة، بما يفعلة من إنتاج أفلام دعارة وبلطجة باسم الفن والابداع، لا يمت بصلة للفن والابداع.

واستكمل رئيس لجنة حقوق الإنسان:" بعد أن قدم أفلام البلطجة والمخدرات، تحولت السينما إلى تقديم أفلام دعارة قذرة، ويمكن بريق الأمل الذي يضيء بصيص من النور إنتاجات مثل فيلم الممر ومسلسلات مسلسل الإختيار (١) و (٢) ومسلسل هجمة مرتدة وأعمال أخري، للأسف مصر محتاجة إعادة تأهيل مجتمعي وأخلاقي.