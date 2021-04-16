منة فضالي وكريم عفيفي يهاجمان ميريام فارس بسبب إعلان مصري

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شن كلًا من الفنان كريم عفيفي والفنانة منة فضالي هجومًا على المطربة اللبنانية ميريام فارس بسبب ظهورها في أحد الاعلانات المصرية في رمضان هذا العام.

دوت الخليج يرصد تعليق منة فضالي وكريم عفافي على ظهور ميريام فارس في إعلان مصري بعد تصريحها بأن مصر لا تستطيع تحمل سعرها.

تعليق كريم عفيفي ومنة فضالي على إعلان مريام فارس

أعرب كريم عفيفي، عن استيائه من تقديم ميريام فارس لإعلان في مصر من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: "هي مش قالت أنها تقيلة على مصر جاية تعمل اعلانات عندنا ليه".

بينما علقت منة فضالي على ظهور “فارس” في الإعلان المصري عقب قيام الأخيرة بالتعبير عن سعادتها بتصدرها التريند في مصر في أقل من 24 ساعة من عرض الإعلان، ما أثار استفزاز منة فضالي.

فكتب خلال حسابها بموقع تويتر، مهاجمة ميريام فارس: "الله، مش مصر كانت كوخة، وانتي كتير وغالية على مصر، دلوقتي وحشاني يامصر، دلوقتي بقت وحشاني يامصر، أصل فلوس مصر حلوة مش كده، العيب مش عليكي، بس مصر بقى مش فرحانة بيكي".

سبب هجوم المصريين على ميريام فارس

ويرجع سبب انتقاد المصريين لميريام إلى أحد تصريحاتها في أحد المؤتمرات الصحفية عام 2019، عندما وجه لها أحد ممثلي الصحف المصرية عن سبب عدم تقديمها لحفلات غنائية في مصر، فردت بأنها كانت تُقيم حفلات بشكل أسبوعي في مصر قبل الثورة ولكنها توقفت لفترة وفي تلك الفترة كبرت وأصبحت تُقدم حفلات بأجر باهظًا لذلك أصبحت ثقيلة على مصر.

لتنهال عليها الهجوم والانتقادات من داخل مصر وخارجها، حيث طالبها الكثير بالإعتذار للشعب المصري، فقامت بالاعتذار في بيان رسمي وقالت " أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير" واوضحت مقصدها لهم ولكن يبدو أن المصريين لن ينسوا هذه الجملة حتى الآن.

آخر أعمال كريم عفيفي ومنة فضالى

الجدير بالذكر، أن كريم عفيفي يشارك في بطولة مسلسل نجيب زاهي زركش بجانب النجم يحيى الفخراني، انوشكا، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.

بينما تشارك منة فضالي في مسلسل نسل الأغراب بجانب أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمرو، وأحمد مالك، وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.