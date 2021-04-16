/627323/أحمد-ناجي-أتصدمت-من-مسئولي-الأهلي-بعد-واقعة-شريف-إكرامي

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمي المنتخب السابق، أن أحمد الشناوي لاعب الزمالك السابق ظلم نفسه كثيرا، مشددا أنه تلقى صدمة كبيرة من مسئولي الأهلي في واقعة شريف إكرامي.

وقال أحمد ناجي: " تلقيت صدمة كبيرة من مسئولي الأهلي بسبب واقعة شريف إكرامي، وهناك من نصحه بنشر البيان الذي أصدره على تويتر، وحينها أتصدمت كثيرا من تصرف اللاعب ومن مسئولي القلعة الحمراء، لأنني كنت أرى أنه جاهز للمباريات".

وواصل ناجي: "أحمد الشناوي أفضل موهبة في مصر لكنه ظلم نفسه ومازال يظلمها بعدم العمل علي نفسه والتطوير فيه، ولذلك أنصحه أن يعمل جيدا وسيصبح أفضل حارس في مصر".

ناجي: الحضري خسر بالرحيل عن الأهلي

وواصل أحمد ناجى مدرب حراس مرمى النادى الاهلى السابق عبر شاشات اون تايم سبورت " قرار عدم رجوع الحضرى يرجع الى مبادئ النادى الاهلى، وحينها قال قال جوزيه ( ولعوا الشمع على قبر الحضرى )".

وأضاف ناجى عن الحضرى قائلا: "الحضرى لو قعد كان أتعمله تمثال من ذهب داخل النادى الأهلى ، وبعد رحيل الحضرى لم نخسر ولا بطولة، صحيح أن الأداء لم يكن كما هو لكن حققن العديد من الإنجازات ".

وأستكمل ناجى " النادى الأهلى بمن يعمل وبالأداء الجيد ، ومصطفي شوبير في الأهلى عشان الاداء الجيد وليس بسبب احمد شوبير " .